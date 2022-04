Seis países da União Europeia já vivem o dia-a-dia sem máscaras. Portugal pode ser o próximo?

Medidas deverão ser revistas no final desta semana mas Portugal ainda não conseguiu atingir a meta das 20 mortes por milhão de habitantes a 14 dias.

A dias de terminar o actual estado de alerta, prolongado pelo Governo até ao próximo dia 22, Portugal é, actualmente, o 10.º país da União Europeia (UE) com medidas de combate à pandemia de covid-19 menos severas. De acordo com os dados divulgados pela Universidade de Oxford, numa escala de severidade de medidas que varia entre zero e 100, Portugal regista um valor de 17,59.