Pandemia e guerra podem ter “impacto considerável nas finanças públicas”

Conselho das Finanças Públicas avisa para impacto do possível surgimento de novas variantes e lembra a incerteza sobre a “duração” e a “escalada” do conflito na Ucrânia.

O Conselho das Finanças Públicas (CFP), um organismo independente de acompanhamento do cumprimento das regras orçamentais no país, vê alguns “riscos” nas finanças públicas neste ano de 2022. Apesar de a economia já poder ficar num patamar anterior ao da pandemia e de o Plano de Recuperação e Resiliência dar um impulso à actividade económica, as incógnitas em relação à evolução da pandemia e a imprevisibilidade da duração e da escalada da guerra na Ucrânia são riscos para as contas públicas nacionais.