Europa responde a Moscovo: “Vamos tornar-nos independentes da energia russa de vez e para sempre”

Em poucas horas, a Europa respondeu à decisão da Rússia de cortar o fornecimento de gás natural à Polónia e à Bulgária, uma medida tomada como retaliação pelas sanções que lhe têm sido impostas desde que invadiu a Ucrânia. O plano para mitigar o impacto desta decisão de Moscovo já está em andamento e, garante Bruxelas, a Europa vai conseguir tornar-se “independente dos combustíveis fósseis da Rússia muito rapidamente, de vez e para sempre”.

A garantia foi deixada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa, depois de a Gazprom ter anunciado que decidiu interromper o fornecimento de gás natural às empresas Bulgargaz (da Bulgária) e PGNiG (da Polónia), uma medida que a energética estatal russa diz que será prolongada até que estes dois países aceitem pagar pelo combustível em rublos, como exigido por Moscovo.

Ambos os países já fizeram saber que continuam a recusar-se a acatar a exigência da Rússia e, agora, é a própria Comissão Europeia a assegurar que não haverá cedências. “O anúncio da Gazprom de que vai, unilateralmente, cortar o fornecimento de gás a certos Estados-membros é mais uma provocação do Kremlin. Mas não é uma surpresa que o Kremlin utilize os combustíveis fósseis para nos chantagear. Isto é algo para o qual a Comissão Europeia tem vindo a preparar-se, em coordenação e em solidariedade com os Estados-membros e os parceiros internacionais”, afirmou Ursula von der Leyen, garantindo: “A nossa resposta será imediata, unida e coordenada”.

Para fazer face à decisão da Rússia, a Comissão Europeia tem em marcha um plano que assenta em duas etapas. “Primeiro, vamos assegurar que a decisão da Gazprom tem o menor impacto possível nos consumidores europeus. Hoje, os Estados-membros reuniram-se no grupo de coordenação do gás, a Polónia e a Bulgária actualizaram-nos sobre a situação e ambos estão a receber gás dos seus vizinhos da União Europeia, o que mostra a solidariedade mas, também, a eficácia de investimentos passados, por exemplo, em conectividade e em infra-estruturas de gás”, explicou a presidente da Comissão Europeia.

Ainda no âmbito desta primeira etapa, a Comissão Europeia irá “intensificar o trabalho com os grupos regionais dos Estados-membros, que poderão providenciar a mais imediata solidariedade uns aos outros, se necessário”. Isto, diz von der Leyen, “irá mitigar qualquer impacto decorrente de possíveis disrupções no fornecimento de gás”.

A segunda parte do plano visa assegurar que há armazenamento e fornecimento de gás no médio prazo, acelerando a implementação do Repower EU, o pacote desenhado recentemente para reduzir a dependência europeia da energia russa. “O nosso plano de acção Repower EU vai ajudar a reduzir significativamente a nossa dependência dos combustíveis fósseis russos, já este ano. Também chegámos a um acordo com os Estados Unidos para fazer mais importações este ano e nos seguintes e estamos a trabalhar com os Estados-membros para assegurar fornecedores de gás alternativos junto dos nossos parceiros”, referiu von der Leyen, frisando ainda que “a era de combustíveis fósseis russos está a chegar ao fim”.

Pagar em rublos significa “violar sanções"

Questionada sobre a existência de empresas que estão a ceder às exigências da Russa e a pagar em rublos pelo fornecimento de gás natural, a presidente da Comissão Europeia aproveitou ainda para deixar claro que uma decisão dessas representa uma violação das sanções impostas pela União Europeia à Rússia.

Em causa está a notícia avançada esta quarta-feira pela Bloomberg, que dá conta de que há quatro empresas europeias que já pagaram por gás russo em rublos e que há outras dez que estão a preparar-se para fazê-lo, tendo já aberto contas bancárias em rublos.

“A nossa orientação é muito clara. Pagar em rublos, se isso não estiver previsto no contrato, é uma violação das nossas sanções”, começou por referir Ursula von der Leyen. “Cerca de 97% dos contratos estipulam explicitamente que os pagamentos sejam feitos em euros ou em dólares. O pedido do lado russo de pagar em rublos é uma decisão unilateral, que não está de acordo com os contratos. Empresas com tais contratos não devem aceder a tais exigências, já que isso significaria uma violação das sanções e, portanto, representa um grande risco para as empresas”, detalhou.

A presidente da Comissão Europeia adiantou também que está para breve um novo pacote de sanções à Rússia e reforçou a ideia de que a decisão de Moscovo terá pouco impacto para os europeus. “Já reduzimos o fluxo de gás que vem da Rússia e, com o plano agora apresentado, vamos conseguir tornar-nos independentes dos combustíveis fósseis da Rússia muito mais rapidamente. Isso é de vez e para sempre”, concluiu.