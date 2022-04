Astrofísica e arqueologia conquistam cerca de sete milhões de euros em bolsas europeias

Os projectos científicos de Nuno Cardoso Santos, Vítor Cardoso e Nuno Bicho foram distinguidos com uma bolsa avançada do Conselho Europeu de Investigação.

Vêm para Portugal mais cerca de sete milhões em bolsas avançadas do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês), foi anunciado esta terça-feira. Neste conjunto de subvenções, foram distinguidos projectos científicos de Nuno Cardoso Santos (do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço), Vítor Cardoso (Instituto Superior Técnico) e Nuno Bicho (Universidade do Algarve).