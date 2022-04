Quer ter umas “pernas lindas”? Joana de Carvalho tem uma clínica e agora um livro

Quem não se lembra das pernas da cantora Tina Turner? Ou da icónica cena de Marylin Monroe nos respiradouros com o vestido a esvoaçar? As pernas são um dos principais elementos da imagem de uma mulher e um factor decisivo no que toca à auto-estima. Com este pressuposto em mente, a especialista em cirurgia vascular, Joana de Carvalho, abriu uma clínica, no Porto, totalmente dedicada à saúde e estética das pernas. Agora, quer chegar a mais mulheres com o novo livro Pernas Lindas, editado pela Contraponto, e que chega às livrarias nesta quinta-feira, 21 de Abril.