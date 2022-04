Caminho Português da Costa: Tui-Valença com caminhadas por etapas aos sábados

Primeira etapa: Sé do Porto - Vila do Conde a 21 de Maio. Nos sábados seguintes há mais caminhadas guiadas. A participação custa 12 euros, já com transporte.

A Eurocidade Tui-Valença vai promover caminhadas por etapas guiadas ao longo dos 133 km do Caminho Português da Costa, troço do Caminho de Santiago.

A iniciativa, inserida no projecto da Rede de Trilhos da Eurocidade, convida a calcorrear uma ou várias das etapas entre o Porto e Tui, com o programa a decorrer de 21 de Maio a 9 de Julho.

Para a organização, é uma “acção promocional e dinamizadora” do Caminho, um “traçado secular, histórico e religioso que leva os peregrinos desde o Porto até Santiago de Compostela”, com passagem por Valença e Tui.

A primeira etapa decorrerá entre a Sé do Porto e Vila do Conde a 21 de Maio (27 km). No sábado seguinte, o passeio faz-se entre Vila do Conde e Marinhas (28 km). A agenda prossegue com os percursos Marinhas - Viana do Castelo (26 km), Viana do Castelo - Caminha (27 km) e Caminha - Tui (25 km).

A participação custa 12 euros, informa-se em comunicado, e o valor inclui “transporte, seguro, água e fruta”. Mais informações e inscrição através dos contactos caminhadas.andainas@gmail.com, +351 934 440 770 ou +34 607 785 601.