Sindicatos lamentam falta de disponibilidade para aumentos extra na função pública

Apesar da escalada da inflação, o Governo não irá fazer uma actualização intercalar dos salários da função pública, mantendo apenas o aumento de 0,9% decidido pelo anterior executivo. A indisponibilidade para conter a perda do poder de compra foi transmitida nesta quarta-feira pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma reunião com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE).

“O novo Governo vem dizer que mantém a actualização de 0,9% e que isso tem como objectivo conter a inflação, ou seja, é pedido aos trabalhadores públicos e, por arrastamento, aos restantes trabalhadores, que da sua remuneração contenham a inflação”, lamentou a presidente do STE, Helena Rodrigues, alertando os salários terão uma perda real superior a 3% face à inflação esperada para o conjunto do ano.

“O Governo erra ao pensar que, contendo o crescimento dos salários, contém a inflação”, acrescentou.

Helena Rodrigues afirma-se desiludida com o facto de a ministra não ter apresentado um calendário para negociar algumas das matérias previstas no programa do Governo.

“O que a senhora ministra nos disse foi que há quatro anos e meio para abordar as matérias que o Governo elencou como prioritárias”, nomeadamente a alteração da portaria dos procedimentos concursais, a revisão das carreiras e do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública.

Já quanto à necessidade de “atrair e reter talento” na função pública “não há medidas concretas”, defende a dirigente sindical.

Orçamento do Estado (OE) para 2022 não prevê qualquer reforço dos salários da função pública além do aumento de 0,9% feito em Janeiro, mantendo os montantes destinados às despesas com pessoal, que irão aumentar 468,5 milhões de euros face a 2021.