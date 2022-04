O Queijo Serra da Estrela é um mundo e Seia celebra-o este fim-de-semana

Depois de adiada, agora sim, vem aí a feira do queijo Serra da Estrela de Seia: de 23 a 25 de Abril, mostram-se as vivências da serra, reinam os pastores e os cães, as ovelhas e, claro, os queijos. Artesanato, música e gastronomia local não faltam.

A Feira do Queijo Serra da Estrela de Seia, que no próximo fim-de-semana regressa ao formato presencial, após o interregno do ano passado devido à pandemia, vai reunir uma centena de expositores.

Segundo a Câmara Municipal de Seia, “o certame, que há 44 anos acontece em Seia no fim-de-semana de Carnaval, mantém o figurino habitual, assente na valorização do sector primário e dignificação da actividade pastorícia”, embora este ano decorra um pouco mais tarde do que é tradicional.

O evento, dedicado ao queijo de ovelha Serra da Estrela DOP – Denominação de Origem Protegida, a que se agrupam outros produtos endógenos, como enchidos, pão, mel e vinho, conta com “uma centena de expositores, distribuídos pelo Mercado Municipal e zona circundante”, adianta a autarquia em comunicado.

Para Luciano Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Seia, as expectativas para o evento anual “são naturalmente as melhores”. A feira, de acordo com o autarca, citado na nota, “dignifica os pastores e os queijeiros” e é “geradora de negócio e capaz de evidenciar toda a cadeia de valor de produto”.

“O que queremos é que o queijo Serra da Estrela seja, cada vez mais, encarado como um produto de destino, que cria uma experiência global para o visitante, através do contacto com o território e as suas gentes”, afirma o autarca.

Este ano, o programa da Feira do Queijo Serra da Estrela de Seia, no distrito da Guarda, é concentrado em três dias e será “enriquecido pela habitual participação das colectividades musicais e de folclore do concelho, as mostras de lã/burel e os vários espaços expositivos, elencados na tradição da pastorícia na montanha mais alta do continente”, segundo a fonte.

“As vivências pastoris estarão uma vez mais representadas na Quinta do Pastor, mas também na mostra do Cão Serra da Estrela, assegurada pela LICRASE [Liga dos Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela]”, acrescenta.

Na Quinta do Pastor, além da mostra de ovinos, de animais da quinta e da horta, com culturas hortícolas e aromáticas, será possível assistir à ordenha e à tosquia da ovelha.

A actividade pastoril também será valorizada no concurso de ovinos Serra da Estrela do concelho de Seia, promovido em parceria com a ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela.

No espaço circundante do Mercado Municipal fica instalado o mercado de artesanato, realizado em colaboração com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, e as tradicionais tasquinhas, que são exploradas pelas associações do concelho.

O programa inclui, ainda, momentos de cozinha ao vivo, com a participação da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda e a ESTRELACOOP - Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela.

A Feira do Queijo é promovida pelo município de Seia, em colaboração com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a LICRASE, a ANCOSE, a ESTRELACOOP e a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM).

O evento tem o apoio do Turismo Centro de Portugal, entre outras entidades.