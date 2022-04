Com novo souk, Festival Islâmico de Mértola regressa para celebrar herança árabe

O 11.º Festival Islâmico de Mértola vai decorrer entre os dias 19 e 22 de Maio, após ter sido cancelado em 2021, devido à covid-19, mas com o mercado de rua numa zona diferente por questões de segurança, foi divulgado esta segunda-feira.

O festival regressa à vila para voltar a “celebrar a interculturalidade intrínseca da relação histórica de Mértola com o mundo islâmico”, refere em comunicado a Câmara de Mértola, que organiza o evento.

A novidade este ano é que o “souk” [mercado de rua], uma das grandes atracções do festival, não ficará confinado ao centro histórico. Irá realizar-se numa zona situada “entre a alcáçova (o núcleo) e os arrabaldes (a envolvente) do centro histórico”, confirmou à Lusa o presidente do município, Mário Tomé: “na rua da Igreja, de acesso ao Largo da Igreja Matriz de Mértola, no centro histórico, e no Largo Vasco da Gama e nas ruas envolventes, já na parte “nova” da vila”.

Foto Festival Islâmico de Mértola dr

A alteração deve-se à necessidade de “cumprir a exigência de garantir canais de evacuação em caso de situações de emergência”. Isto porque, desde Março, como consequência de um acidente de viação, a circulação na estrada da ribeira, “uma das duas únicas entradas no centro histórico”, está “interrompida”, não sendo possível restabelecer o uso da via “em tempo útil”.

O “souk” “terá ruas cobertas de panos e caniços, cheias de artesãos, comerciantes de várias paragens, animação de rua, oficinas, aromas e sonoridades de vários pontos do mediterrâneo”. Os concertos irão decorrer no Largo Vasco da Gama e no Cais do Guadiana - estão já confirmados Al Qasar, Hey Douglas (Turquia), Tamikrest, e Trio Alcatifa, “entre muitos outros”, já em cartaz no site oficial.

O Festival Islâmico de Mértola, bienal, teve a sua última edição em 2019. “Celebra a herança islâmica” e as ligações com o Norte de África e revive as vivências da vila naqueles séculos, quando se chamava Martulah e era capital de um reino islâmico e um importante porto comercial nas rotas do Mediterrâneo.