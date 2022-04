Fim-de-semana na TV: Os Filhos do Homem, uma Filha da Mãe e um Homem-Aranha

Cinema

O Salão de Jimmy

RTP Memória, sábado, 15h

Década de 1930. Após dez anos emigrado nos EUA, onde obteve a cidadania, o irlandês Jimmy Gralton regressa a Leitrim, sua terra natal. O país, anos depois da terrível Guerra Civil, respira esperança e promessas de mudança. Com realização do aclamado Ken Loach, um filme de 2014 que adapta uma peça de Donal O’Kelly.

Os Filhos do Homem

AXN, sábado, 20h02

Ano de 2027, últimos dias da raça humana. O planeta caiu na anarquia total, provocada por um problema de infertilidade na população. A Humanidade enfrenta a possibilidade da sua própria extinção. Em Londres, cidade dividida pela violência de grupos nacionalistas, Theo (Clive Owen), um desiludido burocrata, torna-se no improvável defensor da sobrevivência do planeta, quando se vê obrigado a enfrentar os seus demónios e a proteger Kee, uma mulher grávida. Saído em 2006, filme distópico de Alfonso Cuarón, adaptado de um livro de P. D. James.

Filha da Mãe

RTP2, sábado, 23h29

João Canijo assinou, em 1990, esta “comédia sentimental, intriga policial e tragédia conjugal”, com Rita Blanco como Maria, uma mulher com um namorado que se dedica a pequenos roubos, com uma mãe com quem não se dá assim tão bem, cuja vida é virada do avesso quando o pai, desaparecido no Brasil há 20 anos, regressa à sua órbita. Além de Rita Blanco, o filme conta, no elenco, com nomes portugueses como Lídia Franco, Miguel Guilherme, Alexandra Lencastre, Diogo Dória, João Cabral ou Adriano Luz, bem como o brasileiro José Wilker no papel do pai de Maria.

A Idade da Inocência

TVCine Emotion, sábado, 01h15

Martin Scorsese prova aqui a sua versatilidade, com um filme bem longe das ruas perigosas de Nova Iorque. É em Nova Iorque, mas em 1870. Scorsese filma de forma contida o livro homónimo de Edith Wharton: uma história de amor proibida na era do puritanismo vitoriano, em que um advogado de sucesso, Newland Archer (Daniel Day-Lewis), noivo de uma menina de boas famílias (Winona Ryder) se apaixona pela condessa Olenska, uma europeia de nebulosa reputação (Michelle Pfeiffer). Nomeado para cinco Óscares.

Eu, Daniel Blake

RTP Memória, domingo, 15h

Diagnosticado com um grave problema de coração, Daniel Blake (Dave Johns), um viúvo de 59 anos, tem indicação médica para deixar de trabalhar. Mas quando tenta receber os benefícios do Estado que lhe concedam uma forma de subsistência, vê-se enredado numa burocracia injusta e constrangedora. Palma de Ouro na edição de 2016 do Festival de Cinema de Cannes, conta com assinatura do aclamado realizador Ken Loach.

Cabaret Maxime

TVCine Edition, domingo, 16h35

Há já vários anos que Bennie Gazza (Michael Imperioli) administra o Maxime, um cabaré. Quando Bennie é abordado pelos proprietários, que acham que têm de ser tomadas medidas para modernizar o espaço e torná-lo mais apelativo, vê-se confrontado com o dilema de mudar não apenas o espírito do cabaré de que tanto gosta, mas também as vidas das pessoas que o ajudaram a sobreviver nos tempos mais difíceis da sua vida. Co-produção entre Portugal e os EUA, um filme policial de 2018 que se inspira vagamente na história do verdadeiro Cabaret Maxime, sala lisboeta que foi obrigada a fechar portas em 2011. A realização e o argumento cabem a Bruno de Almeida, que era sócio do bar.

Jumanji, O Nível Seguinte

SIC, domingo, 18h

Depois das espantosas aventuras onde quase se perderam numa outra dimensão, as vidas de Spencer, Fridge, Bethany e Martha voltaram à normalidade. Isto até ao dia em que Spencer resolve reactivar o jogo Jumanji na cave do avô. Numa tentativa de o consertar, é novamente sugado para o seu interior. Um filme de Jake Kasdan lançado em 2019.

Dredd

AXN, domingo, 23h50

Século XXII. O planeta Terra é um lugar quase inabitável. O crime tornou-se de tal modo violento e dominante, que o comum sistema judicial se tornou obsoleto. Dredd é um polícia, juiz e executor. Com Karl Urban, um filme de 2022 assinado por Pete Travis e escrito por Alex Garland (que Urban diz ser o verdadeiro realizador) a partir da personagem de banda desenhada criada por John Wagner e Carlos Ezquerra.

Séries

Normal People

AMC, sábado, 10h03

O canal AMC faz uma maratona matinal de Normal People, a adaptação televisiva do livro de sucesso da irlandesa Sally Rooney, com seis episódios a passarem de seguida. Co-escrita pela própria Rooney e por Alice Birch, centra-se na relação entre dois estudantes, Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) e Connell Waldron (Paul Mescal). Ele é filho da empregada da família dela, e mantém a relação em segredo.

Columbo

RTP Memória, domingo, 19h29

A décima temporada da série Columbo, em que Peter Falk fazia do detective homónimo da polícia de Los Angeles, sempre a entalar criminosos com o seu ar desajeitado, não é bem uma temporada. É, sim, composta por vários episódios soltos que foram sendo feitos ao longo de 13 anos. Este, o décimo deles, que data de 1995, opõe Columbo a um rancheiro assassino interpretado por George Wendt, o Norm de Cheers, Aquele Bar.

Fleming: The Man Who Would Be Bond

BBC Entertainment, domingo, 23h10

Em 2014, Dominic Cooper foi a estrela desta mini-série centrada em Ian Fleming, o homem que criou James Bond na literatura, mais propriamente na sua carreira militar, antes de ter dado ao mundo o famoso agente secreto. A BBC Entertainment volta a passar o primeiro dos quatro episódios desta criação de John Brownlow e Don Macpherson. Além de Cooper, o elenco inclui Laura Pulver, Samuel West ou Rupert Evans.

Documentário

Zelenskii, Servo do Povo

RTP3, sábado, 23h

A história de Volodimir Zelenskii, o presidente da Ucrânia que, antes de ser eleito, era um cómico com uma série de televisão sobre um professor de liceu que era eleito presidente da Ucrânia graças à sua plataforma anti-corrupção, é vista à lupa neste documentário. Quem é o homem que virou símbolo contra a invasão russa? Como é que subiu ao poder? Como se processa a popularidade e que consequências é que poderá ter para o mundo?

Música

First Breath After Coma

RTP2, domingo, 00h05

Na viragem de 2019 para 2020, os leirenses First Breath After Coma, dados ao rock/pós-rock, actuaram com a Banda de Música de Mateus, uma banda filarmónica de Vila Real. O registo deu origem a um disco, editado em 2020, e a este concerto que é agora transmitido na RTP2 ao final da noite.

Desporto

Râguebi: Lusitanos XV vs. Tel Aviv Heat

RTP2, sábado, 15h

Directo. No início das meias-finais da Supertaça Europeia de Râguebi, uma competição nova, a equipa portuguesa defronta a israelita em Lisboa. Caso os portugueses consigam ganhar, já que tiveram uma passagem 100% vitoriosa pela fase de grupos, a final, a decorrer em Maio, acontecerá em Lisboa.

Infantil

Trolls (V.Port.)

SIC, sábado, 06h30

Os trolls são pequenas e doces criaturas cujas cores chamativas e cabelos pontiagudos os tornam ainda mais adoráveis. Mas têm outra característica que em nada os favorece: um sabor delicioso. Um filme de animação computorizada, em ritmo de musical, que dá vida aos famosos “trolls da sorte”, bonecos criados pelo lenhador dinamarquês Thomas Dam (1909-1986). A realização fica a cargo de Mike Mitchell e Walt Dohrn (naquela que é a sua estreia em realização em cinema).

Homem-Aranha: No Universo Aranha (V.Port.)

AXN, domingo, 17h46

Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman assinaram em 2018, com a ajuda no guião de Phil Lord, esta versão animada das aventuras do Homem-Aranha. Só que este super-herói não é o Peter Parker que os filmes de acção real da Sony e Marvel usam, mas sim Miles Morales. Miles é um adolescente nova-iorquino com um pai polícia (que em nada aprecia o Homem-Aranha original), que um dia, a ir a uma estação de metro abandonada, é mordido por uma aranha e ganha os mesmos poderes de Parker.