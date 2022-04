Monarca: Há um novo brunch para provar no Porto e serve-se o dia inteiro

É uma espécie de segunda vida: o Monarca abriu como bar em Outubro de 2021 no edifício que ficou conhecido como Palácio dos Príncipes, no cruzamento entre as ruas de Miguel Bombarda e de Cedofeita, no Porto, mas em Fevereiro passado afinou o seu conceito. Tornou-se um brunch bar, onde os ovos Benedict e as panquecas são, preferencialmente, acompanhados por cocktails de assinatura. E isto durante praticamente todo o dia – entre as 9h30 e as 18h. Depois dessa hora, o Monarca volta a vestir o fato de bar com que se estreou. “Brunch by day, drinks by night”, como resumem os individuais de papel que cobrem as mesas