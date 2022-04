Diz-me o que vestes, dir-te-ei em quem votas?

Em vésperas do Congresso Nacional, a Juventude Social Democrata anunciou o dress code : tudo menos “calça bege” e “ blazer azul escuro”. A proibição não consta no regulamento de participação e “não passou de uma brincadeira”, mas permite reflectir sobre a importância da imagem na política.

“Fãs da calça bege e do blazer azul escuro, temos más novidades para vós! O dress code do 27.º Congresso da JSD dita que está proibida esta vestimenta. Venham confortáveis e prontos para estar na linha da frente! A mudança começa em nós!” É assim que, na rede social Twitter, se informa a proibição de um coordenado muito comum entre os militantes da Juventude Social Democrata (JSD)​, depois de o mesmo ter sido informado no site, ainda que no regulamento de participação não se leia qualquer referência ao assunto.