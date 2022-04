O regresso do mal absoluto

Há indícios de que a Rússia esteja a cometer genocídio na Ucrânia. O mundo ficou em choque com as imagens horrendas de valas comuns e corpos espalhados pelas ruas, depois das tropas russas deixarem a cidade de Bucha na sua retirada de Kiev. O Kremlin desmentiu e apressou-se a dizer que é tudo encenação. As evidências parecem apontar o contrário. Mas os peritos forenses se encarregarão de produzir as provas e os tribunais de as julgar.