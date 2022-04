Há Festival do Cabrito em Carrazeda de Ansiães e o município ajuda a pagar a conta

O Festival do Cabrito regressa a Carrazeda de Ansiães no fim-de-semana da Páscoa, com o município transmontano a comparticipar os custos do prato típico desta época.

Entre os dias 14 e 16 de Abril, 14 restaurantes deste concelho do distrito de Bragança vão confeccionar 800 doses de cabrito a um preço de 7,5 euros a dose individual, que os interessados poderão obter mediante inscrição prévia.

A iniciativa está integrada nos fins-de-semana gastronómicos do Turismo Porto e Norte e pretende estimular “o consumo e ajudar o sector da restauração, que ainda não recuperou de dois anos de restrições e forte quebra no consumo”.

O festival em torno deste produto regional resultou de um desafio lançado pelo município aos restaurantes do concelho, em 2021, num dos confinamentos devido à pandemia de covid-19, para apoiar a restauração local e estimular a comunidade a consumir produtos locais.

Há um ano, os consumidores levaram o cabrito para casa e este ano, apesar de já haver liberdade de circulação e praticamente não existirem restrições no acesso aos restaurantes, o município decidiu manter o festival.

O presidente da câmara, João Gonçalves, explica que as dificuldades geradas pela pandemia “ainda não foram superadas” e estão agora agravadas pelo galopar dos “custos de produção, reflexo do aumento acentuado dos custos de energia e de combustíveis, que se traduzem num aumento geral dos preços das matérias-primas”. “A situação está complicada para os empresários e para a comunidade em geral e este gesto não resolve, mas pode eventualmente aliviar”, sustentou.

Nesta Páscoa, o evento tem mais três restaurantes participantes do que os 11 da primeira edição, que confeccionaram 500 doses de cabrito, estando prevista para o fim-de-semana de 14 a 16 de Abril a preparação de “800 doses deste prato tão característico do período da Páscoa”, segundo a autarquia.

O cabrito assado é dos pratos mais apreciados nesta região, muito associado ao período da Páscoa, uma das razões que levou o município a manter esta iniciativa gastronómica que, em simultâneo, anima o sector da restauração e a comunidade em geral, como justifica a promotora.

No mesmo fim-de-semana do Festival do Cabrito, decorre também em Carrazeda de Ansiães a Feira do Folar e Produtos da Terra, sendo que o folar de carnes é presença obrigatório nesta quadra na região de Trás-os-Montes.

Festival do Cabrito: como funciona

Cada cliente só pode beneficiar de uma dose e todos os interessados têm de fazer uma inscrição online na página da Câmara Municipal ou, caso não disponha de meios electrónicos, usar os contactos telefónicos municipais. Os inscritos recebem um email ou SMS do município de Carrazeda de Ansiães com um vale promocional que vai servir para usar numa refeição à escolha entre os jantares e almoços dos três dias do festival.