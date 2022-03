Fins-de-semana Gastronómicos: o Porto e Norte à mesa de mais de 900 restaurantes

Os Fins-de-semana Gastronómicos do Turismo do Porto e Norte regressam para promover a restauração, os vinhos, as visitas a 78 concelhos e centenas de alojamentos. E para “impulsionar um sector verdadeiramente arrasado nos últimos dois anos pela pandemia”.

“Setenta e oito municípios, mais de 900 restaurantes e cerca de 400 alojamentos do destino do Porto e Norte”. São estes os números avançados pelo Turismo do Porto e Norte ao anunciar o regresso dos Fins-de-semana Gastronómicos da região, agora em 13.ª edição, e que decorrem de Março a Dezembro.

Iniciativa daquela entidade turística, apresenta-se como o “o maior projecto público-privado de promoção turística gastronómica” e reparte-se por 27 fins-de-semana, cujo programa foi apresentado esta quarta-feira em Chaves.

Objectivo transversal: “impulsionar um sector verdadeiramente arrasado nos últimos dois anos pela pandemia e que precisa de continuar a ser apoiado”, nas palavras de Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte (TPN).

Com “a boa gastronomia e os bons vinhos”, “produtos-âncora do destino”, como sublinha Martins citado em comunicado do TPN, o programa de festas engloba entre as suas parcerias “250 espaços temáticos direccionados para o enoturismo”. O que é natural: em destaque estará também a nova Rota dos Vinhos e do Enoturismo, que quer fazer da região “uma referência mundial na área do enoturismo", juntando o Instituto do Vinho do Douro e Porto e as três comissões regionais de vinho do destino.

Em cada fim-de-semana, os territórios põem em foco as suas especialidades, restaurantes e alojamentos, além de ser uma oportunidade para incluir o melhor de cada concelho em matéria de turismo cultural, patrimonial, aventura, náutico ou saúde e bem-estar. Os detalhes podem ser consultados no site oficial.

O projecto passa também por “diversificar a oferta turística": “promove a deslocação para o interior dos fluxos turísticos e combate a sazonalidade”, sublinhou Nuno Vaz Ribeiro, presidente da autarquia de Chaves.

E é precisamente neste concelho que surgirá um novo evento especial integrado nestes fins-de-semana. Para Maio, está marcada a estreia do Festival Gastronómico do Bacalhau, que pretende também atrair visitantes da “vizinha Galiza, mercado de proximidade com particular apetência para eventos desta tipologia”.