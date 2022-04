Manifestantes russos têm um novo símbolo para dizer não à guerra: uma bandeira azul e branca

Desde o início do conflito na Ucrânia, vários protestos têm eclodido por todo o mundo, aos quais se têm juntado russos que contestam a guerra. Kai Katonina, designer de 31 anos, que vive actualmente em Berlim, é uma dessas pessoas.

Com um cartaz na sua mão com as palavras “No to war” (“Não à guerra”, em português), a nacionalidade de Katonina não era óbvia: “Quem nos via pensava que éramos ucranianos porque o nosso povo é parecido”, afirma ao The Guardian.

Assim, como forma de se “destacarem” e de “mostrarem que os russos também se opõem à guerra”, Katonina e os amigos decidiram criar uma bandeira oposta à “tricolor russa”, que é “completamente apropriada pela propaganda do Estado e pelo exército”. Daí surgiu a bandeira branca-azul-branca, que não apresenta “qualquer conexão à violência e à guerra”. “É como se alguém atirasse tinta branca por cima do vermelho, por cima da carnificina que está a ocorrer”, salienta ao britânico The Guardian.

Porém, Kai não foi a primeira pessoa a pensar nesta nova bandeira, que o Instituto Free Russia, criado pelo Fórum Free Russia, de Vilnius, Lituânia, considera como um símbolo “de paz e de liberdade”. De acordo com o site da publicação Meduza, um gerente de arte e especialista em relações públicas russo, por detrás da conta do Twitter Fish Sounds, tinha sugerido a utilização da bandeira branca-azul-branca, a 27 de Fevereiro, um dia antes de Kai ter publicado o seu design.

“A bandeira actual, a tricolor, é usada tanto pelo Kremlin como pela oposição e, após inúmeras guerras, escândalos desportivos e muitos outros eventos desagradáveis, perdeu a sua credibilidade. Para além disso, o laço branco (um símbolo dos protestos de 2011 e 2012, na Rússia) é já há muito esquecido. Por isso, um novo símbolo – parecia para mim – era muito necessário”, afirma à Meduza.

A bandeira foi primeiramente utilizada na cidade de Veliky Novgorod, uma das mais antigas da Rússia e conhecida como “o berço da democracia nacional”, cujos cidadãos eram “participantes de pleno direito no domínio representativo” durante o século XII, avança o The Guardian. Assim, a bandeira serve como um “tributo simbólico para a República de Novgorod” (1136-1478), segundo o utilizador por trás da conta Fish Sounds.

Para além disso, Katonina refere que o novo símbolo foi inspirado pela bandeira presente nos protestos durante as eleições de 2020 em Belarus, que foi inicialmente utilizada pelo regime da República Nacional de Belarus, em 1918. Esta bandeira branca-vermelha-branca tornou-se “irritante” para o Presidente Aleksander Lukashenko, que acabou por decretar que quem usasse estas cores iria enfrentar um processo, algo que já aconteceu mesmo a pessoas com “meias” vermelhas e brancas, segundo o The Guardian.

Percepcionada como uma “criação conjunta por parte do povo” por Kai, a bandeira tem sido vista em inúmeros protestos por todo o mundo. Várias figuras russas têm apoiado a utilização deste símbolo, desde poetas, artistas e músicos até membros do movimento de oposição russo, formado por apoiantes de Alexei Navalny, de acordo com o The Guardian.

Porém, o novo símbolo tem sido contestado pelo Kremlin e por oficiais que o consideram “extremista”, avança o The Guardian. Como forma de retaliação, Putin e os media russos têm tentado criar símbolos a favor da guerra, dos quais se destaca o “Z”, que, de acordo com o jornal britânico, “passou de ser uma marca militar para um símbolo principal do apoio público da invasão russa à Ucrânia”.

Texto editado por Amanda Ribeiro