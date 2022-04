O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, vai intervir esta terça-feira na reunião do Conselho de Segurança da ONU que será dominada pelo massacre de civis em Bucha. As Forças Armadas ucranianas anunciaram que a Rússia está a reagrupar tropas para um ataque “brutal” no leste do país para assumir o controlo dos territórios separatistas de Donetsk e Lugansk.