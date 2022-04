Oferta de empréstimos à habitação “verdes” está a aumentar, mas benefício é reduzido

Vários bancos já oferecem bonificações nos créditos para compra ou construção de imóveis com classe energética mais elevada. Caixa e BPI pensam lançar estse tipo de produtos brevemente.

Está a crescer em Portugal a disponibilização de descontos na taxa de juro ou na isenção de algumas comissões nos empréstimos para compra de imóveis com boa classificação energética. As bonificações são, no entanto, reduzidas, variando entre 0,05% e 0,10%, na maioria dos casos, e não é certo que os clientes não consigam taxas de juro iguais ou mesmo mais baixas na compra de imóveis sem o selo “green”.