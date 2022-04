Morreu António Reis, um dos rostos icónicos da Seiva Trupe

Co-fundador da histórica companhia de teatro do Porto, esteve também na origem do FITEI – Festival de Teatro de Expressão Ibérica.

O actor António Reis, co-fundador, com Júlio Cardoso e Estrela Novais, da Seiva Trupe, morreu esta terça-feira, de doença prolongada, anunciou a companhia de teatro na sua página de Facebook.

Natural do Porto, onde nasceu em 1945, iniciou a sua actividade teatral no Grupo dos Modestos, em 1964, e viria a passar pelo Teatro Experimental do Porto, onde marcou presença em produções como Fim de Festa, de Samuel Beckett, ou A Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, recorda a companhia que foi a sua casa de 1973 em diante.

Já com a Seiva Trupe, protagonizou sucessos de público como Um Cálice de Porto ou Uma Visita Inoportuna, de Copi. Foi também um dos fundadores do FITEI – Festival de Teatro de Expressão Ibérica, que dirigiu de 1989 a 2004.

No cinema, foi presença regular nos filmes de Manoel de Oliveira, tendo tido papéis em Vale Abraão (1992), Inquietudes (1997), Palavra e Utopia (1999), Quinto Império (2004), Cristóvão Colombo – O Enigma (2007), Singularidades de uma Rapariga Loira (2008) e O Estranho Caso de Angélica (2010).