João Cotrim de Figueiredo também é fascista?

Toda a gente estava à espera que o nome de Diogo Pacheco Amorim fosse chumbado para a vice-presidência da Assembleia da República – pertence ao Chega, em 1975 fez parte do MDLP, portanto é fascista. Também toda a gente estava à espera que Gabriel Mihtá Ribeiro fosse chumbado para a vice-presidência – é negro, mas pertence igualmente ao Chega, portanto é racista. Segundo nos foi explicado em devida hora, os deputados de esquerda não podem votar em fascistas nem em racistas para a vice-presidência do Parlamento. É a tese do “cordão sanitário”.