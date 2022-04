Mundo Abreu: falta a feira, mas a agência de viagens promete descontos até 60%

Se 2022 tem sido marcado pelo regresso das grandes feiras ao modo presencial, a Mundo Abreu foge à tendência e torna a apostar no formato que adoptou no ano passado para contornar os constrangimentos e efeitos da pandemia. Pode não haver uma concentração de ofertas na FIL (onde se realizou até 2019); em compensação, elas espraiam-se um pouco por todo o país, nos dias 2 e 3 de Abril. E trazem descontos que podem ir até 60%.

Mantendo O prazer de viajar como lema geral e apontando para A melhor viagem de sempre como tema desta 19.ª edição, a “feira” faz um stand de cada loja da Agência Abreu (mais de uma centena, de Norte a Sul e ilhas) e de cada um dos 13 balcões distribuídos por centros comerciais, sem esquecer o site, que já está em contagem decrescente para o evento e onde já é possível folhear o catálogo.

À feira Mundo Abreu nunca falta um destino de eleição e é Marrocos que tem essas honras nesta edição. Em comunicado, a empresa recomenda outros, como os “destaques naturais da oferta nacional” como Madeira, Porto Santo, Açores, Alentejo e Algarve, bem como “outros destinos de proximidade” como Espanha continental, Ilhas Baleares e Canárias ou “os sempre muito procurados” Cabo Verde e Turquia.

A par de sugestões que vão de “short-breaks nas cidades da Europa” aos “destinos paradisíacos”, passando pelas chamadas “viagens culturais”, no catálogo sobressaem ainda “o tão ansiado regresso dos cruzeiros” (com oferta reforçada e um produto exclusivo que envolve o Mediterrâneo e Tony Carreira) e o retorno da Disneyland Paris. A propósito do 30.º aniversário do parque temático, estão prometidas surpresas para os mais pequenos, nos stands do CascaiShopping e do Mar Shopping Matosinhos.

Está assim montado um “palco de diversas iniciativas que visam divulgar destinos, em ambiente descontraído e animado”, descreve a empresa, “ao mesmo tempo que é facilitado o apoio às reservas nesta altura em que muitos já pensam no Verão ou, talvez até, na melhor viagem de sempre”.