Malásia reabre as fronteiras aos turistas (vacinados)

A Malásia reabriu as suas fronteiras esta sexta-feira, abandonando os requisitos de quarentena para pessoas vacinadas contra a covid-19, após dois anos de rigorosas restrições de viagem.

Aquele país do Sudeste Asiático manteve algumas das mais apertadas restrições de entrada na região para tentar conter os surtos de coronavírus, com a maioria dos cidadãos estrangeiros impedidos de entrar e com os cidadãos malaios obrigados a submeterem-se a quarentena.

Um voo transportando 140 passageiros da Indonésia para Kuala Lumpur foi esta sexta saudado com a pompa habitual nestas circunstâncias: com uma salva de água depois de aterrar.

“Por causa da pandemia, tem sido difícil, mas finalmente consegui entrar num avião depois de tanto tempo. E é bom estarmos a ser saudados tão calorosamente aqui”, disse Ikrima Irza Fatika, 19 anos, viajante indonésio de visita à capital.

A reabertura das fronteiras marca o início da transição do país para a fase endémica da covid-19, disse o Governo, e segue países vizinhos, como a Tailândia, Camboja, Filipinas, Vietname e Indonésia.

A Malásia espera atrair dois milhões de turistas este ano na sequência do levantamento das limitações, disse a ministra do turismo Nancy Shukri, de acordo com a agência noticiosa estatal Bernama.