Sem quarentenas, Malásia reabre aos turistas (vacinados) em Abril

A partir de 1 de Abril, a Malásia abre as fronteiras e permitirá a entrada de visitantes vacinados contra a covid-19.

O país tinha, desde Março 2020, um sistema de restrições elevadas, um dos mais apertados da Ásia, como forma de conter a propagação do coronavírus. A maioria dos estrangeiros não podia entrar e os nacionais tinham de respeitar a quarentena.

O primeiro-ministro Ismail Sabri Yaakob confirmou que será iniciada a transição para a fase de endemia a partir do próximo mês.

A reabertura segue-se a decisões similares tomadas pelos vizinhos Tailândia, Camboja, Filipinas, Vietname e Indonésia.

Em geral, é permitida a entrada de viajantes vacinados, com testes negativos antes e depois da chegada, mas as quarentenas deixam de ser necessárias.

Os cidadãos malaios também poderão começar a realizar viagens internacionais, existindo “bolhas aéreas” acordadas com os países vizinhos.

O primeiro-ministro adiantou ainda que restrições nos horários comerciais, em aglomerações e distância social, assim como em viagens domésticas serão aliviadas.

As regras para os viajantes estarão actualizadas no site do Turismo da Malásia.