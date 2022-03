Por fim, Bali reabre com menos restrições e começa a receber mais turistas

A ilha turística de Bali, na Indonésia, recebeu esta segunda-feira os seus primeiros turistas estrangeiros após serem levantadas obrigações de quarentena e aliviadas algumas restrições relacionadas com a pandemia. O plano é parte de uma flexibilização mais ampla agora que a situação tem vindo a melhorar com uma diminuição continuada no número de infecções.

Célebre pelo surf, templos, quedas de água e vida nocturna, Bali atraiu 6,2 milhões de visitantes estrangeiros em 2019, no ano anterior à declaração de pandemia. Mas desde que Bali começou a abrir-se com muitas cautelas aos turistas estrangeiros em Outubro passado, os visitantes não regressaram em massa, desencorajados pela necessidade de quarentena e outras regras.

Ao abrigo de um programa piloto, os turistas totalmente vacinados podem agora saltar a quarentena obrigatória de três dias, embora necessitem de permanecer na ilha durante quatro dias.

“Penso que é bom para a ilha”, disse Jesse Rayman, 22 anos, um turista holandês que chegou ao aeroporto de Bali na segunda-feira. “Espero que todos possam viajar em segurança no futuro e que o coronavírus já não seja um problema assim tão grande”.

Com o turismo a representar normalmente mais de 50% da economia de Bali, muitos na ilha têm estado desesperados por um regresso mais rápido dos turistas, particularmente à medida que alguns países vizinhos se abriam mais rapidamente.

A Tailândia e as Filipinas já têm programas semelhantes sem quarentena para turistas estrangeiros.

Luhut Pandjaitan, um ministro que supervisiona a gestão da pandemia em Java e Bali, disse numa conferência de imprensa na segunda-feira que se o programa piloto de Bali corresse bem, todos os visitantes estrangeiros que entrassem na Indonésia deixariam de ser obrigados a permanecer em quarentena a partir de 1 de Abril ou antes.

O Turismo da Indonésia actualiza nesta página o que é necessário para entrar em Bali.