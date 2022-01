Tailândia reabre a turistas vacinados ou recuperados, mas há mais critérios a cumprir

O país reabre a viajantes “totalmente vacinados” ou com certificado de recuperação da covid-19: vão poder voltar a pedir o passe “ Test & Go ” para entrar na Tailândia, sem precisar de fazer quarentena. Mas há outras exigências, incluindo PCR, seguro “não inferior a 50 mil dólares” e testes em território tailandês.

Depois de ter sido suspenso em Dezembro, apenas sete semanas depois de ter sido lançado, devido à rápida disseminação global da variante Ómicron, o governo tailandês reage ao abrandar do número de infecções por covid-19 no país com o retomar do passe “Test & Go”, reabrindo as fronteiras da Tailândia a todos os turistas vacinados ou com certificado de recuperação, sem exigência de quarentena à chegada.

“A partir de 1 de Fevereiro, os viajantes totalmente vacinados de qualquer país do mundo poderão solicitar um ‘Thailand Pass Test & Go’ com 60 dias de antecedência”, anuncia a Autoridade de Turismo da Tailândia em comunicado.

Além do certificado de vacinação ou recuperação, esta modalidade implica a apresentação de “um certificado médico com um resultado de laboratório PCR indicando que a covid-19 não foi detectada”, emitido até 72 horas antes da viagem; uma “apólice de seguro não inferior a 50 mil dólares [cerca de 44 mil euros]” que cubra todas as eventuais despesas associadas a uma infecção por covid-19 no país; e o comprovativo do pré-pagamento de dois testes RT-PCR a realizar em território tailandês no dia de chegada e quinto dia de estadia, assim como duas noites em hotéis certificados pelo Governo para os mesmos dias, onde os turistas deverão ficar alojados enquanto aguardam o resultado dos testes.

Apesar das regras apertadas, com o “Test & Go” deixa de ser obrigatório realizar quarentena à chegada, como acontece com as duas modalidades de autorização de entrada na Tailândia actualmente em vigor: “Alternative Quarentine” (entre outros, implica quarentena de 7 dias, ou de 10 para quem não tiver certificado de vacinação e 14 para quem chegar por via marítima) e “Sandbox” (direccionado a quem viaja para alguns dos destinos turísticos abrangidos, incluindo Phuket, implicando quarentena de sete dias). A partir de 1 de Fevereiro esta modalidade vai abranger também Pattaya e Ko Chang.

De acordo com a agência Reuters, as autoridades tailandesas decidiram ainda alargar o horário durante o qual os restaurantes podem servir bebidas alcoólicas, passando das 21h para as 23h, enquanto os bares e discotecas permanecerão encerrados.

O aliviar das restrições tem como objectivo reanimar o sector do turismo, dizimado pela pandemia. No ano passado, o número de turistas a visitar a Tailândia representou cerca de 0,5% do total de visitantes de 2019, ano em que atingiu um recorde de quase 40 milhões de turistas.

Na semana passada, o Governo anunciou que planeia começar a cobrar uma taxa de 300 baht (cerca de 7,87 euros) aos turistas estrangeiros que visitem o país já a partir de Abril. O novo imposto deverá ser cobrado juntamente com os bilhetes de avião e faz parte dos planos para um turismo mais sustentável, adiantou à Reuters o porta-voz do governo, Thanakorn Wangboonkongchana.

De acordo com o governador da Autoridade do Turismo da Tailândia, Yuthasak Supasorn, a taxa será aplicada no desenvolvimento de atracções e infra-estruturas turísticas e na cobertura de custos com seguros contra acidentes para os estrangeiros que não os consigam pagar.