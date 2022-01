Tailândia quer impor taxa turística de quase 8 euros a partir de Abril

Taxa vai ser cobrada juntamente com os bilhetes de avião. “Uma parte da taxa será utilizada para cuidar dos turistas”, diz Autoridade do Turismo da Tailândia.

A Tailândia planeia cobrar uma taxa de 300 baht (cerca de 7,87 euros) aos turistas estrangeiros que visitem o país já a partir de Abril. O novo imposto deverá ser cobrado juntamente com os bilhetes de avião e faz parte dos planos do governo para um turismo mais sustentável, adiantou à agência Reuters o porta-voz do governo, Thanakorn Wangboonkongchana.

De acordo com o governador da Autoridade do Turismo da Tailândia, Yuthasak Supasorn, a taxa será aplicada no desenvolvimento de atracções e infra-estruturas turísticas e na cobertura de custos com seguros contra acidentes para os estrangeiros que não os consigam pagar.

“Uma parte da taxa será utilizada para cuidar dos turistas”, afirma o responsável. “Deparámo-nos com situações em que o seguro não tem cobertura para turistas... E torna-se nosso encargo cuidar deles.”

A taxa, a ser implementada a partir de Abril, vem somar-se a uma lista de requisitos actualmente impostos aos viajantes estrangeiros que queiram entrar no país: pré-pagamento de testes à covid-19, alojamento em hotel ou quarentena, e seguro que inclua cobertura de tratamento à covid-19 de, pelo menos, 50 mil dólares (cerca de 43.500€).

Um dos países asiáticos mais populares entre os turistas, a Tailândia tem sido duramente atingida pela pandemia, tendo registado, no ano passado, apenas 200 mil chegadas, comparativamente a quase 40 milhões de visitantes em 2019. Os últimos esforços para reavivar o sector têm esbarrado na rápida disseminação global da variante Omicron.

Em Novembro, o governo tinha decidido reabrir as fronteiras por via aérea aos turistas estrangeiros totalmente vacinados – bastava um teste negativo para entrar no país – mas a medida acabou por ser suspensa no final de Dezembro.

Ao longo deste ano, a Tailândia espera receber entre 5 e 15 milhões de estrangeiros, mas o número real estará dependente das políticas em vigor nos principais mercados emissores, adianta Thanakorn Wangboonkongchana à Reuters, estimando que o sector gere cerca de 800 mil milhões de baths (21 mil milhões de euros) em 2022. Esta quarta-feira, o principal grupo empresarial tailandês previa entre 5 e 6 milhões de turistas.

Além da Tailândia, também outros dois destinos – bastante mais próximos - anunciaram a implementação de taxas turísticas este ano. Veneza vai começar brevemente a cobrar 5€ pela entrada na cidade, cumprindo uma medida que estava anunciada para o Verão passado. A taxa deverá ser paga e reservada antecipadamente online, estando prevista a colocação de portões de entrada nos acessos à cidade e a instalação de 500 câmaras de vigilância.

Já em Portugal, a visita à Ilha Berlenga vai custar três euros a partir de Abril, segundo uma portaria publicada nesta quarta-feira em Diário da República. A taxa é paga no momento do registo prévio para acesso e permanência na ilha, através de plataforma electrónica de controlo dos acessos, a ser criada. Também Óbidos começou a cobrar taxa (1 euro por pessoa e por noite​) este mês.