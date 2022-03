Estrelas de Hollywood multiplicam mensagens de apoio a “gentil e doce” Bruce Willis

Bruce Willis, de 67 anos, teve um início de carreira com pouco fulgor no início dos anos 80 do século passado, até ter surgido a oportunidade de ser ​o inconsequente David Addison na série Modelo e Detective, desenhada para Cybill Shepherd brilhar. Mas foi Willis que acabou por ser a vedeta do programa, descontinuado ao fim de cinco temporadas. Pelo caminho, Bruce conquistou papéis de relevo no cinema, como em Assalto ao Arranha-Céus, de 1988, que viria a dar origem à saga Die Hard, cujo último tomo data de 2013. Ao longo de mais de três décadas teve uma carreira diversa, tendo tão depressa vestido papéis bem-humorados (foi a voz de Mikey em Olha Quem Fala, com John Travolta e Kirstie Alley) como assumindo a sua veia de herói errante.

Do seu longo e ecléctico currículo destacam-se ainda filmes como A Fogueira das Vaidades, de Brian De Palma; Pulp Fiction, de Quentin Tarantino; o aclamado Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan; o distópico 12 Macacos, de Terry Gilliam; ou o festim visual de​ O 5.º Elemento, de Luc Besson. ​Nos últimos tempos, porém, a carreira de Willis parecia ter entrado numa espiral descendente, com o actor a somar nomeações nos Razzies, os prémios que distinguem os piores do cinema norte-americano: desde 2019, por Death Wish, não falhou nenhuma edição.