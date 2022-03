Como um designer ousado deixou a sua marca na moda, a começar num fato-de-banho topless

Uma “micro minissaia” de um amarelo ofuscante, cintada em laranja e com menos de 23 centímetros de comprimento, feita em 1970, é uma das peças da exposição Girlhood no Museu Nacional de História Americana. A colecção do Instituto Smithsonian, em Washington, EUA, tem duas destas saias desenhadas por Rudi Gernreich. Os dois exemplares parecem iguais, mas diferem no seu interior. Porquê? Porque uma destas minissaias é para ser usada por um homem.