Soprano Anna Netrebko diz não ser “aliada de nenhum líder na Rússia”

A soprano russa Anna Netrebko disse não ser “aliada de nenhum líder na Rússia”, vincando a sua posição contra a guerra na Ucrânia, e anunciou que vai regressar aos palcos no final de Maio.

Numa declaração divulgada esta quarta-feira, a artista, adiantou que se encontrou com Putin “apenas uma mão-cheia de vezes” em toda sua vida, principalmente em eventos para receber prémios em reconhecimento da sua arte ou na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi (Rússia). A soprano foi escolhida para cantar o hino olímpico na cerimónia de abertura do evento desportivo.

“Não sou membro de nenhum partido político, nem sou aliada de nenhum líder na Rússia”, disse Anna Netrebko. “Reconheço e lamento que acções passadas ou declarações minhas possam ter sido mal interpretadas”, observou. A artista referiu ainda que nunca recebeu apoio financeiro do Governo russo e lembrou que reside na Áustria.

“Depois da minha pausa, vou voltar a exibir-me no final de Maio, inicialmente na Europa”, salientou, sem adiantar mais pormenores. A cantora de ópera, de 50 anos, havia expressado no início de Março que era contra o conflito russo-ucraniano, anunciando uma pausa nos espectáculos. “Não é hora de fazer música e me exibir”, disse Anna Netrebko na ocasião.

Isso aconteceu após uma publicação no Instagram, na qual condenou a guerra e afirmou que “forçar artistas ou qualquer figura pública a expressar as suas opiniões em público e denunciar” não era “correcto”. Anna Netrebko recebeu a honra de Artista do Povo da Rússia do Presidente russo, Vladimir Putin, 2008, e, segundo o Figaro, terá celebrado o seu 50.º aniversário no Kremlin. Era uma reconhecida apoiante do regime no Kremlin. Em 2014, deixou-se fotografar com uma bandeira dos rebeldes pró-russos na região ucraniana de Donetsk.

A soprano iria actuar em Março na Filarmónica de Elba, em Hamburgo (Alemanha), no Scala, Milão (Itália), e em Zurique (Suíça). Anna Netrebko também desistiu do espectáculo marcado na Ópera Metropolitana de Nova Iorque (Estados Unidos), depois de o director-geral da sala, Peter Gelb, ter exigido que a soprano repudiasse o seu apoio a Putin no contexto da invasão da Ucrânia. Gelb reagiu às novas declarações de Anna Netrebko, declarando que a Ópera Metropolitana de Nova Iorque "não está preparada” para alterar a sua posição. “Se Anna demonstrasse que se distanciou verdadeiramente e completamente de Putin a longo prazo, estaria disposto a termos uma conversa”, afirmou.