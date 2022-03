“Em cada um de nós vive uma memória genética da guerra”: importantes figuras da cultura russa pedem a paz

Actores, dramaturgos e directores de teatros estatais como o Bolshoi apelam ao fim da guerra e outros agentes culturais continuam a protestar internamente contra a invasão, cancelando exposições ou fechando museus. Até Gérard Depardieu, cuja proximidade com o Presidente russo é conhecida, já pediu um cessar-fogo.

Um pouco por todo o mundo, a comunidade artística manifesta o seu repúdio pela invasão da Ucrânia ordenada por Vladimir Putin. E se uns optam, apenas, por pedir a paz, outros protestam abertamente contra o Presidente da Federação Russa, que responsabilizam pela guerra, agitando as ruas, os jornais e, sobretudo, as redes sociais.

Enquanto músicos e maestros que são próximos de Putin vão vendo canceladas as suas participações em concertos em várias salas na Europa e nos Estados Unidos, na Rússia um grupo de 17 agentes culturais escreveu um breve manifesto que pede o fim do conflito. Deste grupo fazem parte figuras tão destacadas como Vladimir Urin, director do Teatro Bolshoi, instituição de referência da cultura russa, o violonista Vladimir Spivakov, um dos mais aclamados da actualidade, e Valery Fokin, dramaturgo e director artístico do Teatro Alexandrinsky, de São Petersburgo.

Neste documento de dois parágrafos citado pelo diário espanhol ABC e pelo site Opera Wire, especializado em notícias da música clássica, os artistas evocam os seus pais e avós que combateram na Segunda Guerra Mundial e defendem que, acima de tudo, a vida é o valor a preservar. “Em cada um de nós vive uma memória genética da guerra. Não queremos uma nova guerra, não queremos que as pessoas morram”, escrevem. “O século XX trouxe muita dor e sofrimento à humanidade. Queremos acreditar que o século XXI se tornará um século de esperança, abertura, diálogo, um século de diálogo, de amor, de compaixão e de misericórdia. Apelamos a todos os lados do conflito que ponham um fim aos confrontos e se sentem à mesa das negociações. Apelamos à preservação do valor mais alto: a vida humana.”

Entre os signatários estão ainda personalidades ligadas ao teatro e/ou cinema, algumas delas já condecoradas pelo governo russo, como Oleg Basilashvili, Nina Usatova, Evgeny Mironov e Maria Revyakina. Foi no Facebook desta encenadora, que até ano passado dirigiu o Teatro Estatal das Nações, em Moscovo, que o breve manifesto pela paz começou por ser publicado.

2022 vs. 2014

O facto de o director do Bolshoi ser um dos 17 signatários desta carta é particularmente significativo, já que Vladimir Urin esteve entre os artistas e directores de teatros que em 2014 assinaram uma carta aberta apoiando a política de Putin para a Ucrânia e, em particular, para a Crimeia. A carta foi divulgada pelo Ministério da Cultura russo a 12 de Março de 2014, dias antes de Moscovo anexar esta península ucraniana do Mar Negro.

É precisamente a lista de signatários dessa carta que agora, face à invasão de todo o país pelas tropas russas, está a ser usada por vários teatros e salas de concertos europeus e norte-americanos como justificação para cancelar compromissos estabelecidos com artistas pró-Putin.

O caso mais notório é o de Valéry Gergiev, que na segunda-feira se viu afastado do cargo de maestro principal da Filarmónica de Munique e da direcção musical da ópera A Dama de Espadas, de Tchaikovski, que até dia 15 deveria assegurar no Scala, o prestigiado teatro de Milão. Gergiev, amigo de Putin, recusou-se a condenar publicamente a invasão da Ucrânia.

"A ideia de voltar a viver sob um império russo ou qualquer outro é simplesmente intolerável” Raimundas Malašauskas, curador do pavilhão russo na próxima Bienal de Veneza

E se há quem, como Gergiev, também director do Teatro Mariinsky, de São Petersburgo, esteja a ser afastado de cargos e compromissos no estrangeiro por apoiar Putin, também há quem, internamente, abdique dos seus para o contestar.

Do naipe dos que condenam veementemente a invasão e já renunciaram a cargos e convites fazem parte o francês Laurent Hilaire, antigo bailarino-estrela da Ópera de Paris, que deixou a direcção da companhia de bailado do Teatro Stanislavsky, em Moscovo, e o curador do pavilhão russo na Bienal de Veneza, Raimundas Malašauskas, bem como os dois artistas que deveriam representar o país já a partir de 23 de Abril, Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov.

“Não há lugar para a arte quando estão a morrer civis sob o fogo de mísseis, quando os cidadãos da Ucrânia estão escondidos em abrigos, quando os opositores russos estão a ser silenciados”, escreveram Sukhareva e Savchenkov nas suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram.

Raimundas Malašauskas, o curador, justificou a decisão de se retirar do projecto fazendo referência ao seu passado: “Nasci e fui educado na Lituânia quando ainda fazia parte da União Soviética. Vivi a dissolução da União Soviética em 1989 e testemunhei o desenvolvimento do meu país desde então. A ideia de voltar a viver sob um império russo ou qualquer outro é simplesmente intolerável”, disse, citado pelo jornal El País.

Apesar de Viacheslav Volodin, presidente da Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, ter feito saber na semana passada que quaisquer manifestações contra a guerra seriam consideradas “traições ao povo”, muitos são os agentes e as instituições culturais que puseram as suas actividades em suspenso em protesto contra a invasão.

Elena Kovalskaya, directora de um dos teatros de Moscovo financiados pelo Estado, o Meyerhold, demitiu-se antes mesmo da ameaça do presidente da Duma. Pouco depois dos primeiros ataques à Ucrânia escreveu na sua página no Facebook: “Não se pode trabalhar para um assassino e receber dele um salário.”

"“Não se pode trabalhar para um assassino e receber dele um salário” Elena Kovalskaya, directora do Teatro Meyerhold

Também o Garage, importante museu de arte contemporânea da capital russa, anunciou em comunicado que manterá as portas fechadas até que “a tragédia política e humana em curso na Ucrânia termine”. No novíssimo centro cultural GES-2, foi o artista islandês Ragnar Kjartansson quem decidiu cancelar a exposição que para ali tinha programada, classificando a Rússia como um “Estado fascista em toda a linha”.

Depardieu contra a guerra

Fora da Rússia, talvez o mais surpreendente apelo ao fim do conflito na esfera da cultura tenha sido feito esta terça-feira pelo actor francês Gérard Depardieu, um reconhecido apoiante de Putin.

Numa entrevista à agência de notícias France-Presse, Depardieu pediu um cessar-fogo e um regresso à via diplomática. “A Rússia e a Ucrânia sempre foram países irmãos. Sou contra esta guerra fratricida. Digo: ‘Parem as armas e negoceiem.’”

Para sublinhar a surpresa perante estas declarações, o jornal The New York Times lembra que, em Fevereiro, quando a tensão entre a Rússia e a Ucrânia parecia crescer a cada dia, o actor a quem Putin concedeu a cidadania russa chegou mesmo a ir à televisão francesa com um pedido: “Deixem o Vladimir em paz.”

Depardieu está, desde 2015, na lista de pessoas do meio cultural que podem representar uma ameaça à segurança da Ucrânia. Kiev colocou-o lá depois de, em 2014, o actor se ter referido ao país como sendo parte da Rússia.