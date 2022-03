Há 100 anos iniciava-se a primeira travessia aérea do Atlântico Sul

30 de Março de 1922 – neste dia, há precisamente 100 anos, começava a grande aventura aeronáutica do comandante Artur Sacadura Freire Cabral e do almirante Carlos Viegas Gago Coutinho. Iniciada em Lisboa e finalizada em Junho do mesmo ano no Rio de Janeiro, esta viria a ser a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Hoje, está imortalizada por ter sido a ligação aérea primordial entre a Europa e a América do Sul e pelo uso de um método de navegação aérea inovador. As comemorações que assinalam este feito já estão a decorrer desde o início do ano.