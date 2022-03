Eutanásia, direitos laborais e dos animais, “vistos gold” e Ucrânia entre as primeiras propostas

Programa do Governo entregue dia 1 e discutido dias 7 e 8 de Abril. Votação para as vice-presidências na quinta-feira, dia 31.

António Costa entregará o programa do Governo no Parlamento na próxima sexta-feira 1 de Abril e o debate do documento está já marcado para uma semana depois, nos dias 7 e 8. No Parlamento, esta terça-feira houve praticamente uma corrida para ver quem fazia as primeiras propostas legislativas logo de manhã, mas os temas escolhidos têm pouco de novo. Grande parte dos diplomas apresentados pelos partidos é uma repescagem de medidas já discutidas e chumbadas noutras ocasiões.