A ausência de Harry na homenagem ao príncipe Filipe foi um “disparate”

“Foi uma grande desilusão para todos”, disse o antigo oficial de protecção real Richard Griffin, em declarações à Sky News, referindo-se à ausência do príncipe Harry na cerimónia desta manhã. Griffin, que trabalhou para a rainha e o príncipe Filipe durante 14 anos, descreveu o motivo pelo qual o duque de Sussex optou por não sair da Califórnia, a falta de segurança, como um “disparate”.

“Todo este disparate sobre [Harry] não conseguir obter protecção, a meu ver, foi uma desculpa patética”, disse, acrescentando que se o duque “estivesse assim tão preocupado com a segurança, poderia ter ficado com o irmão ou o pai, que têm uma segurança extraordinária.”

O ex-oficial da segurança de Buckingham, que foi um dos convidados da cerimónia fúnebre do duque de Edimburgo, adiantou ainda que a ausência de Harry foi motivo de conversa entre os muitos convidados, que incluiu toda a família, membros das associações ligadas a Filipe, políticos, entre outros.

Harry informou não regressar ao Reino Unido devido a preocupações com a sua segurança, que deixou de ser paga pelos contribuintes a partir do momento em que o filho mais novo de Carlos decidiu afastar-se dos deveres reais. Na época, Harry ofereceu-se para pagar a protecção policial britânica para a sua família, mas a sua oferta foi “rejeitada”. No entanto, o duque de Sussex não se conforma e moveu uma acção judicial contra o Ministério do Interior.

“O duque e a duquesa de Sussex financiam pessoalmente uma equipa de segurança privada para a sua família, mas essa segurança não pode replicar a protecção policial necessária enquanto estiverem no Reino Unido. Na ausência dessa protecção, o príncipe Harry e a sua família não podem regressar a casa”, informou um representante legal dos Sussex em Janeiro, justificando a decisão de não estarem presentes na cerimónia fúnebre desta terça-feira.