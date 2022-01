Príncipe Harry quer ter o direito de pagar por proteção policial no Reino Unido

O casal já contou com uma equipa de segurança privada. No entanto, os seus representantes legais consideram que esse sistema não dá ao príncipe o nível de protecção de que ele precisava quando visitar o Reino Unido.

O príncipe Harry está a contestar a decisão do Governo britânico de que não deve receber protecção policial quando estiver em terras de Sua Majestade, mesmo que ele queira pagar os seus custos, denunciam os seus representantes legais. Harry, neto de Isabel II e sexto na linha de sucessão ao trono, e a mulher Meghan abandonaram os deveres reais em 2020 para começarem uma nova vida nos EUA.

O casal já contou com uma equipa de segurança privada. No entanto, os seus representantes legais consideram que esse sistema não dá ao príncipe o nível de protecção de que ele precisará quando visitar o Reino Unido. “Na ausência de tal protecção, o príncipe Harry e a sua família não podem voltar para sua casa”, diz o comunicado, que cita um incidente em Julho de 2021, em que o casal de queixou que a sua segurança ficou comprometida ao sair de um evento de caridade, devido à falta de protecção policial.

Já por duas vezes, o Governo rejeitou duas ofertas feitas pelo príncipe para pagar por protecção policial, referem os advogados no comunicado. Questionado sobre estas afirmações, um porta-voz do Executivo respondeu que o sistema de segurança de protecção do governo do Reino Unido é “rigoroso e proporcional” e que é sua política de longa data não fornecer informações detalhadas sobre quaisquer acordos, pois isso poderia comprometer a segurança dos indivíduos.

O porta-voz disse ainda que seria “inapropriado” comentar em detalhes sobre quaisquer procedimentos legais. Foi em Setembro passado que Harry pediu uma revisão judicial – uma contestação legal à legalidade das decisões tomadas por um órgão público, referem os advogados, argumentando que decidiram tornar essa informação pública devido a falta de resposta.

“O Reino Unido sempre será a casa do príncipe Harry e um país no qual ele quer que a sua mulher e os seus filhos estejam seguros”, justifica o comunicado. “Com a falta de protecção policial vem um risco pessoal muito grande. O príncipe Harry espera que a sua petição — após quase dois anos de pedidos de segurança no Reino Unido — resolva esta situação”, conclui.

Recorde-se que Diana, a mãe de Harry, morreu num acidente de carro em 1997 enquanto tentava escapar aos fotógrafos paparazzi.