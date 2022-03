Em Braga, vai nascer um hotel de cinco estrelas junto ao Recolhimento das Convertidas

Um edifício contíguo ao antigo Recolhimento das Convertidas, em Braga, vai ser reabilitado e transformado em hotel, num investimento privado de 16 milhões de euros que a Câmara classifica como “um instrumento de verdadeira regeneração urbana”.

Em comunicado, o município acrescenta que o projecto do hotel integra ainda um novo edifício de estilo contemporâneo, que assumirá como referência o alinhamento do Convento das Convertidas.

O novo hotel, com cunho português no design, decoração e materiais, terá 109 quartos, spa, piscina interior e exterior, restaurante, bar, claustro e uma sala de reuniões. A abertura está prevista para a Páscoa de 2024.

“Quando olhamos para este projecto e para a sua implementação na zona envolvente, percebemos que é um instrumento de verdadeira regeneração urbana. Não é só o edifício que vai ser reabilitado, mas sim toda esta envolvente que, graças ao jardim público que vai ser criado, vai dar a oportunidade aos bracarenses e a quem nos visita de conhecer todo este espaço, assim como os logradouros dos edifícios contíguos com a interacção que será criada”, referiu o presidente da Câmara, durante a apresentação do projecto.

Ricardo Rio sublinhou ainda o reforço da capacidade hoteleira da cidade e a resposta “a toda a dinâmica que Braga tem tido do ponto de vista turístico”.

Foto O quarteirão do antigo Recolhimento das Convertidas CM Braga

“Este projecto é uma boa notícia para a cidade de Braga. Ter um grupo económico que se disponibiliza para investir este valor é sinal de que o turismo de Braga alimenta o retorno para este tipo de investimento e de que, ao longo dos últimos anos, a cidade se tornou um dos principais destinos turísticos da região, do país e da Europa”, disse ainda o autarca.

Promovido pelo Grupo Hoti Hotéis, o futuro Hotel Plaza Central terá o seu ponto de partida num edifício contíguo ao antigo Recolhimento das Convertidas

O projecto, que foi alvo de análise e aprovação por parte da Direcção-Regional da Cultura Norte (DRCN), prevê a adaptação daquele edifício do século XVIII ao programa hoteleiro, preservando as características da sua arquitectura.

Será ainda construído um novo edifício de estilo contemporâneo, que assumirá como referência o alinhamento do Convento das Convertidas.

O projecto prevê a cedência de 1530 metros quadrados da área do terreno ao domínio público, para a criação de uma área verde.

À margem da apresentação deste projecto hoteleiro, Ricardo Rio adiantou que o Município e a Comunidade Intermunicipal do Cávado aguardam a oficialização da cedência de propriedade do Convento das Convertidas, de forma a reabilitar o monumento para fins culturais.

“A Câmara de Braga e a CIM do Cávado têm dado os passos necessários para garantir a propriedade do edifício do antigo Recolhimento das Convertidas. Neste momento, estamos a aguardar uma reunião com o novo ministro da Administração Interna para podermos avançar com a cedência em definitivo deste imóvel e assim desenvolvermos um projecto de salvaguarda e de revitalização cultural que vai servir a cidade e que será uma mais-valia para este destino de excelência que é a cidade de Braga”, disse o autarca.