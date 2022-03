De inglês a liderança feminina, Banco Santander tem bolsas para várias idades

Estão abertas as candidaturas para quatro programas de bolsas promovidas pelo Banco Santander nas áreas de inglês, tecnologia e liderança feminina.

As bolsas de estudo de inglês, do programa Santander Languages Scholarships: Online English Courses – British Council, resultam de uma parceria do Banco Santander com o British Council e estão disponíveis para todos os maiores de 18 anos que residam num dos 13 países abrangidos pela bolsa (Portugal, Argentina, Alemanha, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Espanha, Peru, Colômbia, Polónia, Reino Unido e Uruguai). Há 5 mil vagas e os interessados em frequentarem um destes cursos gratuitamente podem preencher a candidatura online até dia 29 de Março.

Também de volta estão os dois principais programas de liderança feminina, o W50 Leadership e o Emerging Leaders, criados no âmbito de uma parceria do banco com a London School of Economics (LSE). As candidatas devem ter um nível de inglês equivalente ao C1 ou superior e residir num dos 13 países referidos acima.

O programa Santander Women W50 Leadership 2022 – LSE tem como objectivo a formação de alto rendimento de 50 mulheres que ocupem cargos de gestão superiores em empresas de qualquer sector. Para isso, e depois de dois anos em formato online, vai proporcionar formação presencial em Londres, no Campus da LSE. O Santander não revela o valor monetário da bolsa, mas, para além de cobrir a totalidade do custo da formação, o apoio inclui também o pagamento das despesas da estadia em Londres. As candidaturas podem ser submetidas até 28 de Março no site Bolsas Santander.

Já o Santander Women Emerging Leaders 2022 – LSE é um programa totalmente online com a duração de sete semanas, cujo objectivo é desenvolver o potencial da próxima geração de mulheres líderes. Há 125 lugares à disposição para mulheres em posições de gestão intermédias, independentemente da sua idade ou sector. As inscrições estão abertas até dia 6 de Abril, também na página das Bolsas Santander, e o curso terá início no dia 15 de Junho.

Em colaboração com o Instituto Politécnico de Setúbal, o Santander lançou ainda o programa Santander Tecnología Data Analytics and Data Science para oferecer 50 bolsas de estudo, cujo valor o Santander não revela, com o objectivo de proporcionar formação em áreas cruciais para o desenvolvimento tecnológico no futuro imediato. Os candidatos a este programa devem ter mais de 18 anos, conhecimentos de Excel e capacidade de comunicar em inglês. As candidaturas podem ser realizadas até 15 de Maio de 2022 no mesmo site. A fase de avaliação dos primeiros 500 candidatos começa a 1 de Junho; a 17 de Junho terá início a 2.ª fase, reservada aos 50 participantes apurados.

Está ainda programado o lançamento de outros programas de bolsas nas áreas digital, tecnologia e idiomas. De 17 de Julho a 5 de Agosto, por exemplo, a cidade do Porto vai acolher pela primeira vez a European Innovation Academy (EIA), um programa de formação intensiva no sector de inovação e tecnologia que conta com a presença de mais de 500 estudantes de 120 universidades e cerca de uma centena de mentores e oradores de todo o mundo. Os preços variam entre os 1699 euros e os 2500 euros e o Santander vai disponibilizar 150 bolsas a estudantes portugueses que queiram participar​.

Em Abril, surge ainda um novo programa de bolsas de mobilidade, dirigido a famílias com restrições orçamentais que desejem dar aos filhos a oportunidade de ter uma experiência internacional. Como habitual, no início do ano lectivo, vai também realizar-se mais uma edição do programa Bolsas Santander Futuro, destinado a universitários com aproveitamento escolar e com necessidade de apoio financeiro para iniciarem ou prosseguirem os seus estudos no ensino superior.

O Banco Santander encerrou os últimos três anos com a atribuição de 388 mil bolsas, através de programas abertos a todos os perfis e idades — em 2021, apoiou mais de 162 mil estudantes, profissionais ou empresas.

