Dias da Empregabilidade na Universidade de Coimbra querem ajudar-te a preparar o futuro

Se queres conhecer novas saídas profissionais e adquirir novas competências, esta iniciativa da Universidade de Coimbra (UC) pode ser útil para ti. Os Dias da Empregabilidade já arrancaram e decorrem até 3 de Dezembro. Destinam-se a todos os estudantes e antigos alunos daquela instituição de ensino superior.

O objectivo do evento é discutir as saídas profissionais, salientando a preparação necessária para se ser bem-sucedido no mercado de trabalho. “Pensamos os Dias da Empregabilidade como uma oportunidade para clarificarmos as saídas profissionais em algumas áreas, mas também para promovermos acções que possibilitem aos nossos estudantes a aquisição de novas competências, o conhecimento de novas áreas de trabalho e a desmontagem de expectativas sobre a construção de percursos lineares de emprego à saída da universidade”, explicou a vice-reitora da UC para os assuntos académicos e atractividade de estudantes pré-graduados, Cristina Albuquerque, citada no comunicado enviado ao P3.

Ao longo das quase duas semanas, há workshops com entidades recrutadoras, disponíveis para apresentarem dicas úteis para arranjar emprego, Job Talks com antigos estudantes da UC que vão partilhar as suas experiências profissionais, espaços de networking com entidades que pretendem conhecer potenciais candidatos, palestras motivacionais e um episódio ao vivo do programa Prova Oral, de Fernando Alvim, 29 de Novembro, pelas 21h30, no Teatro Académico de Gil Vicente.

“Estão previstas diversas iniciativas de acompanhamento aos estudantes, não apenas em domínios mais previsíveis quando se aborda a temática da empregabilidade, como a preparação do curriculum vitae ou entrevistas profissionais, mas também workshops e sessões de debate sobre temas fundamentais para se pensar o papel da universidade na promoção do emprego e na vontade de aprender a aprender ao longo da vida”, concluiu Cristina Albuquerque.