Comissão Europeia abre cerca de 600 vagas para estágios remunerados

A Comissão Europeia abriu as candidaturas ao programa de estágios Blue Book, nas áreas de Administração e Tradução. Durante cinco meses, os seleccionados receberão uma bolsa mensal de cerca de 1230 euros.

Estão abertas as candidaturas para os estágios Blue Book, financiados pela Comissão Europeia, nas áreas de Administração e Tradução. Com duração de cinco meses e uma remuneração mensal de cerca de 1230 euros, os estágios podem ser realizados em Bruxelas, Luxemburgo e outras cidades europeias, como Lisboa.

Sem qualquer limite de idade, podem candidatar-se, às cerca de 600 vagas disponíveis, nacionais de um Estado-Membro da União Europeia (UE) “ou dos países candidatos que beneficiam de uma estratégia de pré-adesão; pode igualmente participar um número limitado de nacionais de países terceiros”, lê-se em comunicado.

É exigida a conclusão de uma licenciatura de, pelo menos, três anos e é preciso também ter conhecimento avançado (nível C1/2) de, pelo menos, duas línguas oficiais, uma das quais tem de ser inglês, francês ou alemão. Os candidatos que tenham realizado, durante mais de seis semanas, estágio noutra instituição ou organismo da UE não são elegíveis para submissão de candidatura.

A inscrição pode ser submetida, por via electrónica, até ao meio-dia (hora de Bruxelas) de 31 de Janeiro de 2022. Entre Fevereiro e Março será feita uma pré-selecção dos candidatos; entre Abril e Maio serão confirmados os factores que tornam as candidaturas elegíveis; e entre Junho e Setembro serão feitas as reservas para o programa Blue Book.

Os seleccionados darão início aos estágios a 1 de Outubro de 2022 e terminarão a 28 de Fevereiro de 2023. Para esclarecimento de dúvidas, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD), em parceria com o IEFP/EURES Portugal, organiza um webinar a 20 de Janeiro, pelas 10h30. Inscrições aqui.

Texto editado por Ana Maria Henriques