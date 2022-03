No Marriott, o brunch da Primavera é um buffet para repetir as vezes que se quiser

Assim que estacionamos no parque subterrâneo do Lisbon Marriott Hotel, ao nosso lado, há um avô que sai do carro e uma neta que corre e lhe salta para o colo. “Parabéns, quantos anos faz? Já são 27?”, pergunta o avô, brincalhão. “Não, são sete!”, diz a menina, feliz e de laços na cabeça. As escadas alcatifadas dão acesso ao interior do hotel, depois é seguir para o restaurante Citrus que fica ao lado da piscina e do jardim. É ali que o brunch se serve, todos os domingos, das 12h às 16h.