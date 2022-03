Macron seduz a direita francesa numas presidenciais ameaçadas pela abstenção

O Presidente francês recusa debater com os concorrentes, numas eleições que estão a passar para segundo plano na atenção dos eleitores, por parecerem estar decididas e se passarem no contexto da guerra da Ucrânia.

Toda a gente sabe que Emmanuel Macron, o Presidente francês, é o favorito a suceder a si próprio. As intenções de voto nele rondam os 30%. A campanha para as presidenciais que se inicia nesta segunda-feira, com a primeira volta marcada para 10 de Abril, tem uma grande falta de surpresa, o que traz o receio de uma abstenção recorde para este tipo de eleições. Se o contexto excepcional da guerra da Ucrânia contribuiu para criar um desinteresse dos eleitores, este é agravado pela decisão de Macron em não debater com os seus concorrentes.