Uma nova temporada de Succession, só para portugueses

Na plataforma HBO Max ainda só estão disponíveis três temporadas, e a quarta não deverá chegar antes do final de 2022. Mas Portugal é um país cheio de sorte, e a partir da próxima semana terá um spin-off só para si: a versão lusitana de Succession – série de sucesso sobre um patriarca rico e poderoso que deseja preparar a sua sucessão, mas muito hesitante sobre qual dos filhos estará mais bem preparado para ocupar o seu lugar – estreia em Portugal no próximo dia 30 de Março, com António Costa no papel de Logan Roy e um elenco alargado de estrelas domésticas.