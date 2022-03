Biden reafirma “obrigação sagrada” de defender a Polónia contra ataque russo

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou o compromisso com o artigo de defesa mútua da NATO, este sábado, durante uma reunião com o Presidente da Polónia, Andrezj Duda, em Varsóvia.

Perante o receio de que a invasão da Ucrânia pela Rússia se alastre à Polónia ou a outros países da região — por acção russa, ou na sequência de um erro de avaliação de uma das partes —, o Presidente polaco procurou obter de Biden a garantia de que os EUA, e os restantes membros da Aliança Atlântica, vão entrar num conflito em defesa da Polónia.

E o Presidente norte-americano tranquilizou o seu homólogo polaco, afirmando que a NATO tem “a obrigação sagrada” de sair em defesa de qualquer um dos seus 30 membros.

Ainda assim, Biden enviou uma mensagem à Europa, alertando que “a capacidade da América para cumprir o seu papel noutras partes do mundo depende de uma Europa unida”.

O encontro entre os dois líderes, em Varsóvia, seguiu-se a uma passagem de Biden por uma reunião entre os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e os secretários da Defesa e de Estado dos EUA, também este sábado.

Antes do seu regresso a Washington, o Presidente norte-americano vai visitar um centro de acolhimento para refugiados ucranianos, na capital polaca, e terminará os três dias de visita à Europa com um “discurso importante” sobre a necessidade de os aliados se manterem unidos contra a Rússia, segundo a Casa Branca.

Depois de anos de aproximação entre o Governo nacionalista da Polónia e a Administração do ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, as autoridades polacas estão hoje mais próximas da Administração Biden. A invasão da Ucrânia pela Rússia — e o receio de que o Presidente russo, Vladimir Putin, queira ameaçar a soberania polaca — levou Duda a afirmar, este sábado, que a Polónia “está preparada para ser um parceiro sério e credível” dos EUA.

A relação entre Washington e Varsóvia sofreu um revés no início do mês, quando a Polónia fez saber que pretendia fazer chegar caças MiG-29 à Ucrânia através de uma base militar norte-americana na Alemanha. Os EUA rejeitaram a proposta polaca, com o argumento de que a transferência dos aviões poderia ser interpretada pela Rússia como uma entrada da NATO no conflito.

“É importante que estejamos em contacto permanente sobre a melhor forma de continuarmos a apoiar a Ucrânia”, frisou Biden à saída do encontro com Duda.