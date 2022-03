A Europa: do bom uso dos inimigos

O que hoje se passa na Europa foi explicado em 1988 pelo russo Georgui Arbatov. Disse, numa viagem aos Estados Unidos, a propósito do fim da Guerra Fria: “Nós vamos fazer-vos uma coisa terrível. Vamos privar-vos do inimigo.” Arbatov era um alto funcionário soviético que foi conselheiro dos líderes do Partido Comunista, de Nikita Krustchov a Mikhail Gorbatchov. A sabedoria do dito de Arbatov só hoje pode ser avaliada. A agressão russa na Ucrânia produziu um inesperado efeito: restabeleceu a coesão atlântica e a Europa decidiu assumir a sua defesa. Também a ameaça chinesa assusta países do Indo-Pacífico, o que os faz aproximar dos Estados Unidos.