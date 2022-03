Ana Rita Teodoro e o começo no fim

Se soubesse o que sabe hoje, Ana Rita Teodoro teria, provavelmente, pensado em Aaa – Partir e Aaah como um díptico. Ainda vai a tempo de repensar e estabelecer essa ligação entre as duas peças, mas a verdade é que um processo criativo muitas vezes ganha vida própria e encaminha a exploração das ideias para lugares inesperados. Depois de ter apresentado Aaa – Partir na Fundação Serralves, Porto, em 2021, uma performance que se relacionava e encetava um diálogo com a obra I Give Everything Away que a artista francesa Louise Bourgeois criou aos 98 anos, perto do final da sua vida, a bailarina e coreógrafa começou a trabalhar num solo que reflectiria sobre corpos a experimentar o seu envelhecimento em palco enquanto dançavam. E em mente tinha, muito em especial, os exemplos de Kazuo Ohno, Raimund Hoghe (em particular a peça memorialista Je me Souviens) e Mark Tompkins. Aaah seria, acreditava, um aprofundamento da ideia de corte, uma aproximação da morte, mas também uma exploração do seu “desejo de dançar para sempre”, conta ao PÚBLICO.