Morreu Gil Mendo, figura fundamental da dança em Portugal

Desempenhou um papel preponderante no campo da educação, da programação e no desenho de políticas para um sector que conhecia profundamente. Tinha 77 anos.

Professor, programador, figura essencial na história da dança contemporânea em Portugal, Gil Mendo morreu esta quarta-feira, de cancro, na sua casa em Lisboa. A morte foi confirmada ao PÚBLICO pela amiga e docente da Escola Superior de Dança Maria José Fazenda. Tinha 77 anos.

Conhecido pela sua personalidade serena, generosa e conciliadora, pelo respeito pelas instituições culturais cujo ADN marcou, mas também pelo acompanhamento de sucessivas gerações de criadores independentes, Gil Mendo teve um papel fundamental na dança, e mesmo nas artes performativas como um todo, do pós-25 de Abril em Portugal, tendo trabalhado no campo da educação, da programação e em vários cargos institucionais, alguns de intervenção política. A sua presença, como professor, programador e desenhador de estratégias para o sector, veio a revelar-se decisiva para o desenvolvimento da dança contemporânea em Portugal.

Gil Mendo foi “marcante pela inspiração transmitida, como professor, colega e amigo, tendo ajudado de forma decisiva a erguer a Escola Superior de Dança e rasgando para ela novas visões e novos horizontes”, pode ler-se na nota de pesar que a Escola Superior de Dança fez já chegar às redacções, breve documento em que a instituição sublinha o seu empenho decisivo na internacionalização da dança portuguesa. “Pela sua imensa humanidade, pela sua procura do bem comum e pela sua dedicação a todas as causas, foi parte da nossa história na dança e da nossa história na vida”.

Maria José Fazenda, que o conheceu como seu professor, e depois como amigo e colega, marcando sucessivas gerações de bailarinos e criadores, diz que a sua acção não se limitava ao tempo das aulas. “Acompanhava sempre os alunos em várias fases da sua actividade na escola. Essa atenção às particularidades de cada aluno, olhando para as suas necessidades, era algo que o acompanhou sempre em todas as etapas e cargos.” No ensino, na programação ou no desenho de políticas, “exercia o verdadeiro trabalho público, de atenção às pessoas, feito de uma enorme generosidade.” Nunca pensava exclusivamente em si, mas na sua função, a partir da relação com os outros. “Tentava acolher diferentes pontos de vista, revelando um grande respeito pelas várias posições que considerava legitimas. Tinha essa característica da atenção ao outro. A sua actuação tinha sempre em atenção o bem comum, sem que em momentos fundamentais não deixasse de se posicionar, como aconteceu quando se demitiu da direcção da Escola Superior de Dança porque havia sido tomada uma decisão que ele não considerava adequada.”

Desde a segunda metade dos anos 1960, estudou dança entre Londres e Lisboa, vindo a dedicar-se ao ensino e à programação nas décadas seguintes. Foi professor e membro de várias comissões directivas da Escola de Dança do Conservatório Nacional, entre 1976 e 1986, e professor coordenador da Escola Superior de Dança, entre 1986 e 2014, onde presidiu ao conselho técnico-científico, ao conselho pedagógico e à assembleia de representantes.

Em 1990 viria a ser um dos fundadores do Fórum Dança. Enquanto programador, esteve na Culturgest entre 2004 e 2017, tendo sido consultor para a área da dança no Centro Cultural de Belém e na Europália'91. Pertenceu também à Comissão Instaladora do Instituto Português das Artes do Espectáculo, entre 1996 e 1998, e foi membro activo em diversas redes internacionais de artes do espectáculo durante as décadas de 1990 e 2000.