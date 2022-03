“Num momento de cerco à democracia, preservar a memória é ainda mais necessário”

Nasceu no mês seguinte à Revolução dos Cravos e também por isso foi escolhido para presidir à estrutura de missão das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, para olhar mais para o futuro. Mas, quando teve de decidir o que iria para a cápsula do tempo a ser aberta daqui a 50 anos, o único suporte credível foi o mais antigo: o papel. Os tempos para sempre cruzados.