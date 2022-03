Uma direcção para o património e o novo ciclo do apoio às artes entre os dossiers mais urgentes da Cultura

Com o cargo de director-geral do Património Cultural por preencher há já dez meses, o desafio de executar os 150 milhões que o PRR destinou a esta área-charneira da governação cultural antevê-se redobrado. Será uma das prioridades da nova equipa residente no Palácio da Ajuda, que perde a sua secretaria de Estado dedicada ao cinema e ao audiovisual.