Das alterações climáticas à ciência dos dados: MIT Portugal tem 40 bolsas de doutoramento

As bolsas destinam-se a candidatos que investiguem áreas como as alterações climáticas, sistemas terrestres, transformação digital, cidades sustentáveis e ciência dos dados. As candidaturas decorrem até 11 de Abril de 2022.

O Programa MIT Portugal, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tem abertas as candidaturas para a atribuição de 40 bolsas de investigação para doutoramento, a iniciar no ano académico de 2022/2023.

As bolsas destinam-se a candidatos que tenham como base de investigação áreas como Ciências do Clima e Alterações Climáticas, Sistemas Terrestres – dos Oceanos ao Espaço, Transformação Digital na Manufactura, Cidades Sustentáveis e Ciência dos Dados e permitem a obtenção do grau académico de doutor em universidades portuguesas.

O plano de trabalhos pode decorrer integralmente numa instituição nacional (com uma bolsa no valor de 1144,64 euros) ou de forma parcial numa instituição estrangeira (uma bolsa mista no valor de 1953,65 euros​). As candidaturas decorrem até às 17h (hora de Lisboa) de 11 de Abril de 2022.

“Estudantes interessados em desenvolver a sua carreira e investigação em áreas que constituem desafios societais têm aqui uma oportunidade única para interagir com diversas instituições de referência nacional e internacional. Estas bolsas permitem ainda a integração na comunidade do MIT Portugal o que irá potenciar o desenvolvimento das competências individuais de cada candidato”, refere o director nacional do MIT Portugal, Pedro Arezes, em comunicado enviado ao P3.

Esta é a terceira edição do programa do MIT Portugal que já apoiou 73 jovens investigadores no desenvolvimento dos seus projectos de investigação. “Esperamos continuar a aumentar a abrangência de candidaturas atraindo jovens investigadores nacionais e internacionais que residam em Portugal e provenientes das mais variadas universidades do país”, evidencia o director do MIT Portugal.

As bolsas serão financiadas pela FCT ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado entre a FCT e o MIT Portugal. Os interessados devem aceder ao site do MIT Portugal e submeter a sua candidatura.

Texto editado por Amanda Ribeiro