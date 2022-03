Bolsas Jovens Criadores têm três mil euros para dar a jovens artistas

As Bolsas Jovens Criadores de 2022 destinam-se a projectos das áreas de Artes Visuais e Artes do Espectáculo. Interessados não podem ter mais de 30 anos. Candidaturas abertas até 15 de Abril.

O Centro Nacional de Cultura (CNC) e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) voltam a juntar-se para atribuir as Bolsas Jovens Criadores, a fim de estimular a produção de novos trabalhos nas áreas das Artes e das Letras.

As candidaturas estão abertas a partir do dia 15 de Março, terminando a 15 de Abril. Podem participar criadores com menos de 30 anos, residentes em Portugal e que já tenham publicado pelo menos uma obra na área em questão.

Este ano estão disponíveis quatro bolsas nas áreas de Artes Visuais e de Artes do Espectáculo (Teatro e Dança), podendo atingir até 3000 euros. A selecção dos candidatos inclui duas fases – candidatura e entrevista – e as propostas devem traduzir e conjugar as dimensões de tradição e inovação da cultura portuguesa.

Os interessados têm de preencher a ficha de candidato e enviá-la, juntamente com o ficheiro da candidatura, procurando responder a todos os requisitos estipulados. A candidatura deve ser enviada para bolsadasartes@cnc.pt, num documento único, e nela devem constar uma carta de motivação, uma pequena sinopse do projecto com o respectivo orçamento e o currículo, acompanhado de uma cópia de um documento de identificação. Se aplicável, podem ser incluídas cartas de recomendação, diplomas, certificados de participação ou outros documentos que fortaleçam a candidatura.

Os projectos não têm de obedecer a um formato concreto, podendo ser de criação, formação ou investigação. A apresentação é deixada inteiramente ao critério dos candidatos tendo, contudo, de conter uma exposição clara da proposta de trabalho e elementos que possam ser úteis para a avaliação, como o orçamento.

Não é possível acumular bolsas de outras instituições portuguesas em relação ao projecto apresentado, podendo o incumprimento de qualquer um dos requisitos levar à exclusão do concurso. Todas as informações podem ser consultadas no site do CNC ou no regulamento do concurso.

Texto editado por Amanda Ribeiro