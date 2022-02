A entrar na universidade? A bolsa Paper Wings paga-te as propinas e o primeiro estágio

Estão abertas as candidaturas para a terceira edição da bolsa Paper Wings, que desta desta vez vai apoiar estudantes universitários financiando estágios de Verão e as propinas do curso superior.

Se estás agora no primeiro ano de um curso superior, tens até dia 2 de Março para te candidatares a uma bolsa que financia estágios de Verão e as propinas da universidade.

Sob o mote “aprende, constrói, partilha”, a terceira edição da bolsa Paper Wings pretende “aproximar os jovens estudantes a startups e grandes empresas”, com o apoio de parceiros como a Câmara Municipal do Porto e a Universidade do Porto, refere o comunicado de imprensa enviado ao P3. Foi criada para dar a todos “a oportunidade de obter as competências do século XXI”, explica na mesma nota Verónica Carvalho, fundadora da Didimo, a startup que promove a bolsa: saber “trabalhar em equipa, desenvolver o pensamento crítico e ter um espírito de problem-solver”.

Esta é a primeira vez que o público-alvo são jovens universitários do primeiro ano. Há uma bolsa disponível e o candidato seleccionado terá acesso a estágios de Verão pagos numa startup, no final de cada ano de curso, bem como a propinas pagas a partir do segundo ano e até ao final do percurso universitário. Poderá também integrar um programa de mentoria que o ajudará a preparar-se para os actuais desafios do mercado de trabalho.

Na edição passada, por exemplo, coube à Infraspeak acolher Alexandre Justo, de 18 anos, que está actualmente a frequentar a licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e vai fazer um estágio no Verão na startup. “Tenho a certeza de que esta bolsa me irá trazer vários conhecimentos que me vão capacitar e levar-me a crescer para a melhor versão de mim mesmo”, afirma o jovem no comunicado.

O vencedor é anunciado dia 25 de Março. As candidaturas podem ser feitas online, no site da Paper Wings.

Texto editado por Amanda Ribeiro